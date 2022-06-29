Две модельные библиотеки появятся в Брянске

На ремонт и оборудование потратят около 20 млн рублей.

В Брянске в этом году откроют ещё две модельные библиотеки. Об этом сообщили в горадминистрации.

Они появятся на базе детских библиотек №2 и №5. В зданиях делают ремонт. Потом начнётся оснащение. В библиотеках появятся современные книги и журналы, компьютеры, «умный» пол и очки виртуальной реальности.

На ремонт и оборудование из бюджетов разных уровней направлено 19,6 миллиона рублей.