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Две остановки отремонтировали в Брянске

2023, 16 августа 19:53 Общество
Две остановки отремонтировали в Брянске
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Две остановки отремонтировали на улице Пушкина  Брянске. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. 

В Володарском районе областного центра на улице Пушкина рабочие городского дорожного управления отремонтированы два остановочных комплекса. Они установили новый цветной поликарбонат на боковых стенках. 

Горожане уже успели оценить благоустройство и благодарят коммунальщиков за проделанную работу, отметили в пресс-службе.

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