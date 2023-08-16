Две остановки отремонтировали в Брянске

В Володарском районе областного центра на улице Пушкина рабочие городского дорожного управления отремонтированы два остановочных комплекса. Они установили новый цветной поликарбонат на боковых стенках.

Две остановки отремонтировали на улице Пушкина Брянске. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Кадры для АПК и медицины Ремонт ЦРБ, подготовка специалистов для сельского хозяйства и повышение качества воды. Эти и другие темы были затронуты в ходе визита врио губернатора Василия Анохина в Демидовский район. Одной из точек маршрута главы региона стала местная ЦРБ. Учреждение здравоохранения сегодня нуждается в реконструкции и обновлении медицинского оборудования. Больничный городок районной больницы был сдан в 1985 году.

К первой работе – первая квартира На Смоленщине активно поддерживают студентов, обучающихся по целевому набору. На прошлой неделе медики-целевики получили ключи от служебных квартир. Первым таким специалистом стала 22-летняя Мария Трифонова, которая несколько месяцев назад окончила Рославльский медицинский техникум. Во время обучения Мария подписала целевой договор и приняла на себя обязательство прийти после учёбы на «скорую» фельдшером. Своего жилья у девушки