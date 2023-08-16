Движение автобуса № 6 изменится в Брянске

На два дня в областном центре изменится схема движения автобуса № 6 из-за ремонта. Об этом сообщили в городской администрации.

На улице Калинина продолжается капитальный ремонт дороги. Дорожники приступают к прокладке ливневой канализации.

С 06 утра 17 августа до 23 часов 18 августа от памятника Артиллеристам до остановки транспорта «Зелёное хозяйство» (от дома № 209 до дома №272) ограничат движение транспорта, в том числе общественного.

Схема движения автобуса № 6 «Зелёное Хозяйство – ул. Олега Кошевого» на этот период изменится. Высадка пассажиров будет проводиться на кольце у памятника Артиллеристам, по четной стороне улицы Калинина, а посадка – на кольце у памятника Артиллеристам, по нечетной стороне улицы Калинина. От памятника Артиллеристам автобус уходит в 7-05; 7-35; 8-45; 11-05; 12-15; 15-30; 16-40; 17-50.