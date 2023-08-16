Движение автобуса № 6 изменится в Брянске

На два дня в областном центре изменится схема движения автобуса № 6 из-за ремонта. Об этом сообщили в городской администрации.
На улице Калинина продолжается капитальный ремонт дороги. Дорожники приступают к прокладке ливневой канализации.
С 06 утра 17 августа до 23 часов 18 августа от памятника Артиллеристам до остановки транспорта «Зелёное хозяйство» (от дома № 209 до дома №272) ограничат движение транспорта, в том числе общественного.
Схема движения автобуса № 6 «Зелёное Хозяйство – ул. Олега Кошевого» на этот период изменится. Высадка пассажиров будет проводиться на кольце у памятника Артиллеристам, по четной стороне улицы Калинина, а посадка – на кольце у памятника Артиллеристам, по нечетной стороне улицы Калинина. От памятника Артиллеристам автобус уходит в 7-05; 7-35; 8-45; 11-05; 12-15; 15-30; 16-40; 17-50.
16.08.2023 11:59
Кадры для АПК и медицины
Ремонт ЦРБ, подготовка специалистов для сельского хозяйства и повышение качества воды. Эти и другие темы были затронуты в ходе визита врио губернатора Василия Анохина в Демидовский район. Одной из точек маршрута главы региона стала местная ЦРБ. Учреждение здравоохранения сегодня нуждается в реконструкции и обновлении медицинского оборудования. Больничный городок районной больницы был сдан в 1985 году.
16.08.2023 11:58
К первой работе – первая квартира
На Смоленщине активно поддерживают студентов, обучающихся по целевому набору. На прошлой неделе медики-целевики получили ключи от служебных квартир. Первым таким специалистом стала 22-летняя Мария Трифонова, которая несколько месяцев назад окончила Рославльский медицинский техникум. Во время обучения Мария подписала целевой договор и приняла на себя обязательство прийти после учёбы на «скорую» фельдшером. Своего жилья у девушки
16.08.2023 11:56
Курс на обновление
Какие изменения ждут Велижский район? Врио губернатора Василий Анохин продолжает совершать рабочие поездки в муниципалитеты Смоленщины, где встречается с местными жителями, знакомится с работой социальных объектов и с реализацией важных проектов. Во время посещения Велижского района Василий Анохин сделал остановку в Велижской детской юношеской спортивной школе, где занимаются 150 воспитанников. По программе «Развитие физической культуры