Движение машин ограничат у стадиона в Брянске
Движение и парковку автомобилей запретят у стадиона в Брянске в среду. Об этом сообщили в городской администрации.
Матч в рамках четвертого раунда Пути регионов FONBET Кубка России по футболу пройдет на стадионе «Динамо» в Брянске. Хозяева поля примут «Шинник» из Ярославля.
В связи с игрой 27 сентября с 7.30 утра запрещено ездить и парковать машины в Советском районе:
– на улице Ромашина (от улицы Фокина до бульвара Гагарина);
– на переулке Трудовому (от улицы Советской до улицы Горького).
Исключение сделают для транспорта участников и оперативных служб.
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