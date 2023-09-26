Движение машин ограничат у стадиона в Брянске

Движение и парковку автомобилей запретят у стадиона в Брянске в среду. Об этом сообщили в городской администрации.

Матч в рамках четвертого раунда Пути регионов FONBET Кубка России по футболу пройдет на стадионе «Динамо» в Брянске. Хозяева поля примут «Шинник» из Ярославля.

В связи с игрой 27 сентября с 7.30 утра запрещено ездить и парковать машины в Советском районе:

– на улице Ромашина (от улицы Фокина до бульвара Гагарина);

– на переулке Трудовому (от улицы Советской до улицы Горького).

Исключение сделают для транспорта участников и оперативных служб.

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