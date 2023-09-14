Движение транспорта ограничат в центре Брянска

Движение транспорта ограничат в пятницу в центре Брянска на время мероприятия. Об этом рассказали в городской администрации.

В пятницу, 15 сентября с семи утра до 13 часов дня на территории около домов № 33, 35, 37 и 39 по проспекту Ленина ограничат движение и парковку транспортных средств. Исключение сделают для машин участников мероприятия.