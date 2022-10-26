Движение у стадиона «Динамо» будет ограничено на время матчей

Движение и парковка у стадиона «Динамо» будут ограничены на время проведения домашних матчей клуба «Динамо Брянск».

По информации Брянской горадминистрации, ограничения будут охватывать Трудовой переулок в границах от улице Советской до улицы Горького и участок улицы Ромашина от улицы Фокина до бульвара Гагарина.

Игры пройдут 29 октября и 9 ноября.

Ограничения будут действовать с восьми часов утра и до окончания матча.