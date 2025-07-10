Двое брянцев стали участниками федеральной программы «Время Героев»

Двое брянских военнослужащих стали участниками федеральной программы «Время Героев». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз провёл заседание общественного совета программы «Брянские Герои». Там утвердили кандидатов, которые прошли все отборочные этапы. В ближайшее время они начнут обучение.
«Брянская область подключилась к программе 18 декабря 2024 года. Зарегистрировались 295 человек, большинство — 273 — из Брянской области, тестирование прошли 143 человека, затем был этап собеседования с экспертами Брянского филиала РАНХиГС», – уточнил Александр Богомаз.
А в федеральную программу «Время Героев» вошли двое военнослужащих из Брянской области. Регион там представляют кавалер трёх орденов Мужества Евгений Вылцан и Герой России Андрей Фроленков.
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