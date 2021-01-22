Двор на Володарке в Брянске благоустроят за 6,3 млн рублей

Работы должны завершиться в конце июня.

Одним из брянских дворов. благоустройство которых в рамках нацпроекта по формированию комфортной городской среды намечены на этот год, станет двор дома №5 к. 1 по улице Володарского в Володарском районе областного центра.

На его капитальный ремонт выделяется более 6,3 млн рублей.

Работы по благоустройству двора должны завершиться до 29 июня.

С 2017 года на Брянщине обустроены дворы 426 многоквартирных домов. В частности, в областном центре в этом году планируют благоустроить 10 дворов и четыре общественных территории.