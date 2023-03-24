Дворец единоборств и брянское училище олимпийского резерва заключили договор

Дворец единоборств имени Артема Осипенко и Брянское государственное училище олимпийского резерва заключили договор о сотрудничестве. Об этом рассказали в региональном профильном департаменте.

Соглашение подписали директор Дворца единоборств Александр Горбач и директор училища Алексей Солонкин.

«По сути договор официально закрепил отношения, которые уже сложились между дворцом и училищем. С момента открытия дворца мы плодотворно сотрудничаем с БГУОР по самым различным направлениям и в дальнейшем намерены развивать и расширять сферы нашего взаимодействия на благо брянского спорта!» — отметил Александр Горбач.

Учреждения будут вместе осуществлять программы подготовки и переобучения специалистов в сфере физкультуры и спорта. Студенты будут проходить практику во дворце в качестве тренеров, методистов, судей и организаторов соревнований. Также волонтеры студенческого спортклуба «Огненный лис» будут и дальше работать на мероприятиях во Дворце единоборств.