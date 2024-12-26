Дворец культуры железнодорожников в Брянске открылся после ремонта

Открытие обновлённого Дворца культуры железнодорожников в Брянске отметили концертом. Об этом сообщили в городской администрации.

В Фокинском районе Брянска после масштабного ремонта открылся Дворец культуры железнодорожников. На обновлённой сцене прошёл праздничный концерт «На бис!».

«Первых зрителей мы хотим удивить нашим долгожданным ремонтом. Дети и их родители, артисты и персонал Дворца — все очень соскучились по сцене. Наши творческие коллективы подготовили интересную новогоднюю программу. Специальным гостем концерта стал народный артист России, Почётный гражданин Брянской области Геннадий Каменный. Кроме того, на сцене выступит Брянский городской оркестр народных инструментов. Лучшего подарка на Новый год нельзя было придумать», — рассказала директор учреждения Людмила Гончарова.

Историческое здание построено в 1955 году. К 70-летнему юбилею подрядчик обновил фасад здания, облицевали плитами из уральского гранита ступени, входные площадки и цоколь здания. В концертном зале заменили зрительские кресла, усовершенствовали систему отопления, а на сцене установили светодиодный экран.