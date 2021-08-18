Дятьковские подростки устраивают «гулянки» в полуразрушенном аварийном здании

О «досуге» подростков рассказало издание «Дятьковский вестник».

Недалеко от ТРЦ «Кристалл» в Дятьково подростки собираются в полуразрушенном аварийном здании, залезают они туда через разбитые окна на первом этаже.

Среди строительного мусора, оставшегося после строительства ТРЦ, компании молодых людей «весело» проводят время: распивают алкоголь и занимаются развратом.

На сообщения о «гулянках» молодежи на свалке из строительного мусора отреагировала администрация района.

Спустя некоторое стоянку ТРЦ «Кристалл» от свалки стали огораживать забором из рваной сетки-рабицы.