Дятьковские подростки устраивают «гулянки» в полуразрушенном аварийном здании
О «досуге» подростков рассказало издание «Дятьковский вестник».
Недалеко от ТРЦ «Кристалл» в Дятьково подростки собираются в полуразрушенном аварийном здании, залезают они туда через разбитые окна на первом этаже.
Среди строительного мусора, оставшегося после строительства ТРЦ, компании молодых людей «весело» проводят время: распивают алкоголь и занимаются развратом.
На сообщения о «гулянках» молодежи на свалке из строительного мусора отреагировала администрация района.
Спустя некоторое стоянку ТРЦ «Кристалл» от свалки стали огораживать забором из рваной сетки-рабицы.
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