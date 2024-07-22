Единый День фольклора отметили на Брянщине выставками, концертами и фестивалями. Об этом рассказали в региональном департаменте культуры.

Брянская область отметила Единый День фольклора. Почти во всех муниципалитетах и районах региона прошли мероприятия: фольклорные фестивали, народные праздники, концерты, интерактивные и музыкально-игровые викторины, посиделки, выставки и мастер-классы.

Так, в Майском парке Бежицкого района города Брянска праздник начался с шествия и большого хоровода. Зрителям презентовали проект «Лоскутное одеяло Брянской области». На площади перед Дворцом культуры БМЗ представили 50 творческих работ, выполненных в технике лоскутного шитья. Их создавали не только работники культурных учреждений, но и семьи, народные мастера и творческие студии.

Фото центра «Народное творчество»