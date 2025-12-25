Председатель правления «Движения первых» поблагодарил директора брянского департамента образования

Председатель правления «Движения первых» поблагодарил директора брянского департамента образования. Об этом сообщили в пресс-службе профильного ведомства.

В Москве накануне завершилось Всероссийское совещание региональных министров образования. Его организовало Министерство просвещения Российской Федерации.

На заседании отметили заслуги в работе региональных ведомств. Председатель правления общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» Артур Орлов вручил директору департамента образования и науки Брянской области Алевтине Андреевой благодарственное письмо. Он высоко оценил работу активистов движения в регионе, а также поддержку власти.

«Многочисленные мероприятия, акции, в которых участвуют тысячи брянских ребят, уже сегодня приносят реальную пользу. Это возможность проявить себя, набраться опыта, занимаясь общественно полезным делом, быть сопричастным к судьбе России», — отметила Алевтина Андреева.