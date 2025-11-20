Юный брянский программист занял третье место международной олимпиады. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

Жюри подвело итоги международной олимпиады по креативному программированию на скретч. В финале приняли участие 180 человек из более чем 25 стран. В категории «ScratchTween» среди 40 юных программистов 11-12 лет выступил воспитанник Центра цифрового образования «АЙТИ-куб» Дятьковского района Даниил Горюнов. В своём проекте он рассказал о памятниках архитектуры и достопримечательностях Брянской области: Курган Бессмертия, музей-усадьба Ф. И. Тютчева «Овстуг» и о Свенском Успенском монастыре. Со своей работой Даниил занял третье место.