Четыре человека ранены при атаке дронов ВСУ в Брянской области за сутки. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.
За минувшие сутки Брянская область вновь подверглась атакам ВСУ. 78 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа сбили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии.
В посёлке Белая Березка Трубчевского района дрон сбросил взрывное устройство. Двое местных жителей получили травмы.
А при атаки дрона между селами Ст. Ропск и Сачковичи в Климовском районе ранена женщина.
Также дрон-камикадзе напал на жилой дом в посёлке Косицы Севского района. Находившаяся рядом местная жительница травмирована.
Кроме того, осколочные ранения получил водитель гражданского автомобиля в селе Кистер Погарского района. Машину атаковал беспилотник.
Пострадавшим оказали медицинскую помощь.