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Четыре человека ранены при атаке дронов ВСУ в Брянской области за сутки

2026, 02 сентября 09:47
Четыре человека ранены при атаке дронов ВСУ в Брянской области за сутки
Источник фото

Четыре человека ранены при атаке дронов ВСУ в Брянской области за сутки. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.

 

За минувшие сутки Брянская область вновь подверглась атакам ВСУ. 78 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа сбили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии.

В посёлке Белая Березка Трубчевского района дрон сбросил взрывное устройство. Двое местных жителей получили травмы. 

А при атаки дрона между селами Ст. Ропск и Сачковичи в Климовском районе ранена женщина. 

Также дрон-камикадзе напал на жилой дом в посёлке Косицы Севского района. Находившаяся рядом местная жительница травмирована. 

Кроме того, осколочные ранения получил водитель гражданского автомобиля в селе Кистер Погарского района. Машину атаковал беспилотник.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

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