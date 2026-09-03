Студенты побывали на экскурсии в Брянской областной Думе в День знаний

2026, 03 сентября 14:18

Студенты побывали на экскурсии в Брянской областной Думе в День знаний. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

1 сентября в Брянской областной Думе пробовали студенты Брянского филиала РАНХиГС. Для первокурсников в День знаний подготовили экскурсию по месту, где рождаются законы.

Ребята узнали об истории представительного органа, познакомились со структурой законодательного собрания и процессом правотворческой деятельности. Будущие управленцы и специалисты в сфере государственной службы смогли увидеть, как теоретические знания воплощаются в конкретных законодательных решениях.

«Мы стараемся поддерживать все начинания нашей молодежи, вдохновлять юных, талантливых, активных ребят собственным примером, помогать им почувствовать связь с судьбой родного края. Именно поэтому для нас так важны такие экскурсии, ведь когда школьники, студенты своими глазами видят, как рождается закон, как шаг за шагом выстраивается работа над решениями, которые напрямую влияют на жизнь родного края, у них складывается личное понимание служения обществу», — подчеркнул спикер заксобрания Валентин Суббот.