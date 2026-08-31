Пять человек пострадали в ДТП в Брянском районе накануне

2026, 31 августа 13:32

Пять человек пострадали в ДТП в Брянском районе накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

30 августа ДТП произошло на 129-м километре автомобильной дороги федерального значения Р-120 «Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь» в Брянском районе. 70-летний мужчина за рулём автомобиля LADA Vesta при повороте налево на регулируемом перекрестке не убедился в его безопасности. Легковушка столкнулась с Ford Mondeo. 21-летний водитель ехал во встречном направлении по крайней правой полосе.

Водитель и три пассажира LADA Vesta, а также автомобилист из иномарки получили травмы. Всех доставили в больницу.

Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.