Экс-начальника управления «Бежицкой стали» обвинили в незаконном обогащении

Полученные в результате коммерческого подкупа деньги поступали на счета его родственников.

СУ СК РФ по Брянской области завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления материально-технического снабжения ОАО «ПО «Бежицкая сталь». Его обвиняют в нескольких эпизодах коммерческого подкупа в значительном размере.

По версии следствия, в 2014-2018 годах начальник управления получал от коммерческих компаний денежные вознаграждения за предоставление преимущества при заключении контрактов на поставку товаров в «Бежицкую сталь».

Деньги поступали на счета родственников начальника управления. За четыре года он в общей сложности получил более 440 тысяч рублей.

Предварительное следствие по уголовному делу завершено, а материалы направили в прокуратуру.