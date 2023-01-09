На брянской «Бежицкой стали» установили новое оборудование

На брянском предприятии «Бежицкой стали» появилось новое оборудование для обработки стальных отливок. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Новые станки для механической обработки стальных отливок закупил завод «Бежицкая сталь». Пять центров установлены на участке механической обработки. Ранее завод изготавливал только литые заготовки изделий. Теперь финальную обработку также будут производить на заводе. «Бежицкая сталь» будет изготавливать полностью готовые к сборке изделия.

Оборудование купили с привлечением средств займа от Фонда развития промышленности России в рамках реализации проекта «Увеличение выпуска комплектующих изделий для вагоностроения и машиностроения». Всего на проект планируется направить более 300 млн рублей.