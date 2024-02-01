Эксперимент по бесплатной пересадке в транспорте стартовал в Брянске

Эксперимент по бесплатной пересадке в на двух маршрутах автобусов стартовал в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

1 февраля в областном центре стартовал эксперимент по бесплатной пересадке на муниципальных маршрутах. В него вошли автобусы №3 и 54. Их чаще всего используют жители микрорайона «Автозаводец» и посёлка Октябрьский. Добраться в иные районы оттуда можно только с пересадкой.

Так, оплативший картой проезд в автобусах №3 и 54 пассажир может в течение часа пересесть в другой муниципальный автобус и также проехать бесплатно.

«При положительном исходе этого эксперимента внедрение бесплатной пересадки в будущем позволит увеличить доступность транспортных услуг для населения и повысить уровень удовлетворённости пассажиров», — подчеркнул заместитель главы мэрии Игорь Чубчиков.