Итоговый экзамен по иностранному языку сдали свыше 500 брянских девятиклассников. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

21 мая стартовал основной период проведения государственной итоговой аттестации для девятиклассников Брянской области. Экзамены сдадут более 13 тысяч ребят.

Первым в этом году стал ОГЭ по иностранным языкам. Большинство сдавали английский язык. Два выпускника выбрали немецкий язык, а один – французский.

Всего для получения аттестата школьникам предстоит сдать четыре экзамена: русский язык, математику и два предмета по выбору.

«Отметка за экзамен влияет на отметку в аттестате об основном общем образовании. Она складывается как среднее арифметическое из отметки за промежуточную аттестацию выпускников и экзаменационной отметки. Чем выше результат, тем выше средний балл аттестата, который учитывается при поступлении выпускников девятых классов в средние профессиональные образовательные учреждения», – пояснил начальник отдела департамента образования и науки Брянской области Игорь Иванов.