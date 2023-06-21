Электросамокаты в парках Брянска запрещать не будут

Водителей электросамокатов не выгонят из парков Брянска, но заставят соблюдать правила. Об этом сообщили в городской администрации.

Власти города не намерены запрещать электросамокаты в парках. Но кататься надо по правилам, настаивают в горадминистрации.

Тема использование электросамокатов в парках областного центра остаётся актуальной. Жители разделились на тех, кому негде кататься и тех, кого пугают гонки на самокатах.

В Брянской городской администрации прошли очередные переговоры с предпринимателями, которые сдают в аренду электросамокаты. После первой встречи площадь Партизан полностью освободили от самокатов. Программа глушит двигатель транспорта на подходе к святому месту.

«Мы должны соблюсти интересы всех категорий граждан. Решение будет таким: не радикальный запрет, а чёткие правила, которые выполняют водители электросамокатов и предприниматели», – подчеркнул первый заместитель главы Брянской городской администрации Сергей Антошин.

Власти разработали проект Соглашения. Там, например, прописано, что в парках города скорость самокатов не может превышать 10 км/час. Ограничивать её будет программа.