Электросамокаты в парках Брянска запрещать не будут

Водителей электросамокатов не выгонят из парков Брянска, но заставят соблюдать правила. Об этом сообщили в городской администрации.
Власти города не намерены запрещать электросамокаты в парках. Но кататься надо по правилам, настаивают в горадминистрации.
Тема использование электросамокатов в парках областного центра остаётся актуальной. Жители разделились на тех, кому негде кататься и тех, кого пугают гонки на самокатах.
В Брянской городской администрации прошли очередные переговоры с предпринимателями, которые сдают в аренду электросамокаты. После первой встречи площадь Партизан полностью освободили от самокатов. Программа глушит двигатель транспорта на подходе к святому месту.
«Мы должны соблюсти интересы всех категорий граждан. Решение будет таким: не радикальный запрет, а чёткие правила, которые выполняют водители электросамокатов и предприниматели», – подчеркнул первый заместитель главы Брянской городской администрации Сергей Антошин.
Власти разработали проект Соглашения. Там, например, прописано, что в парках города скорость самокатов не может превышать 10 км/час. Ограничивать её будет программа.
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