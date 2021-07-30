Еще 10 брянцев и один иногородний пациент умерли от COVID-19

Региональный оперштаб обновил статистику на 30 июля.

За минувшие сутки в Брянской области провели 2457 исследований на коронавирусную инфекцию. Медики выявили 259 новых случаев заболевания. 286 человек выздоровели. 10 жителей Брянской области и один иногородний пациент скончались.

С начала пандемии от коронавируса умерли 792 брянца и 83 приезжих.

По уровню заболеваемости лидируют Брянск, Брянский и Дятьковский районы. Наиболее благополучная эпидемиологическая обстановка в Красногорском, Жирятинском и Рогнединском районах.