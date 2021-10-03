Еще 14 брянцев и один иногородний пациент умерли от коронавируса
Оперштаб обновил статистику на 14 октября.
За минувшие сутки брянские медики провели 5031 исследование на коронавирусную инфекцию. Диагноз подтвердился у 235 человек.
162 пациента выписали из лечебных учреждений. Скончались 14 жителей региона и один иногородний.
С начала пандемии коронавирус унес жизни 1479 жителей Брянской области и 103 приезжих.
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