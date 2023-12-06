Ещё более трёх тысяч тонн снега вывезли с улиц брянские дорожники

За сутки дорожники вывезли более трёх тысяч тонн снега с улиц Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске коммунальные службы продолжают убирать улицы после мощного снегопада. За сутки из областного центра дорожники вывезли 3 828 тонн снега.

Ночью дороги убирали 20 КДМ, 11 самосвалов, пять погрузчиков и три трактора. Утром машина стало больше: 21 КДМ, 20 самосвалов, 11 погрузчиков, 11 тракторов, три снегопогрузчика «Золотые ручки» и семь грейдеров.

Для обработки проезжей части от гололёда потребовалось 165 кубометров пескосоляной смеси.