Ещё более трёх тысяч тонн снега вывезли с улиц брянские дорожники
За сутки дорожники вывезли более трёх тысяч тонн снега с улиц Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.
В Брянске коммунальные службы продолжают убирать улицы после мощного снегопада. За сутки из областного центра дорожники вывезли 3 828 тонн снега.
Ночью дороги убирали 20 КДМ, 11 самосвалов, пять погрузчиков и три трактора. Утром машина стало больше: 21 КДМ, 20 самосвалов, 11 погрузчиков, 11 тракторов, три снегопогрузчика «Золотые ручки» и семь грейдеров.
Для обработки проезжей части от гололёда потребовалось 165 кубометров пескосоляной смеси.
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