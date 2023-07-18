Ещё два бассейна отремонтируют в Брянске

В Брянске отремонтируют ещё два бассейна в образовательных учреждениях. Об этом рассказали в городской администрации.

Из областного и городского бюджетов выделилил деньги на ремонт бассейнов в школе №67 и детском саду «Берёзка». Проектно-сметная документация по первому объекту проходит государственную экспертизу. А детский сад готовится к торгам по выбору подрядчика.

А бассейн в гимназии №6 планируют запустить после ремонта в августе, отметили в администрации.