Ещё одного птенца нашли прохожие на улице Крахмалева в Брянске

Ещё одного птенца хищной птицы нашли прохожие на газоне на улице Крахмалева в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В районе дома №33 на улице Крахмалёва мужчина нашел на газоне птенца хищной птицы. На прошлой неделе в этом же районе прохожие также обнаружили малыша. Спасатели забрали и этого птенца и передали орнитологу.

«Этот птенец пустельги гораздо крупнее того, что нашли в первый раз. Первый найдёныш даже летать ещё не умеет, а этот постарше будет», — рассказал орнитолог Михаил Костиков.

Специалист отметил, что птицам дадут время адаптировать, а потом осмотрят на наличие травм.

«Старшенького выпустим уже через месяц, а за младшеньким будем наблюдать. Как только он научится летать и достаточно окрепнет для самостоятельных полётов, выпустим и его», – добавил Михаил Костиков.