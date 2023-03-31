Ещё в 265 домовладений Брянщины может прийти вода

Спасатели прогнозировали затопление ещё 265 домовладений в Брянской области из-за паводка.

На вечер четверга, 30 марта, в зоне затопления находятся 379 домовладений в Брянске, Сельцо, Жуковском округе, Брянском, Трубчевском, Гордеевском, Дятьковском и Суражском районах. Среди них и 35 садовых участков в СНТ областного центра и Брянского района.

Кроме того под водой находятся пять участков автодорог в Брянском, Рогнединском и Мглинском районах.

В пятницу, 31 марта, в зоне затопления могут оказаться еще 265 домовладений в Брянске, Жуковском муниципальном округе, Сельцо, Сураже, поселке Супонево, селе Творишино Гордеевского района и Палужье Выгоничского района.