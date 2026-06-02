Фестиваль Движения Первых прошёл в Брянске в День защиты детей

2026, 02 июня 15:29
Фестиваль Движения Первых прошёл в Брянске в День защиты детей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.  

 

1 июня во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко в городе Брянске состоялся областной фестиваль Движения Первых. В зале собрались активисты, почётные гости, родители, педагоги и наставники. Участников фестиваля приветствовал врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук. 

«У нас много талантливых ребят. Среди вас уже есть будущие учёные, военные, инженеры, строители, учителя, врачи. Мы, взрослые, делаем всё, чтобы поддержать ваши идеи, а вы ставьте перед собой самые интересные, самые амбициозные задачи и уверенно преодолевайте все трудности. Ничего не бойтесь, идите к своей цели!» – подчеркнул глава региона. 

На фестивале работали тематические площадки, где участники познакомились с флагманскими проектами Движения Первых и деятельностью местных отделений. Также состоялась концертная программа участников Всероссийского проекта «Российская школьная весна».

