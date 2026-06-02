Дистанционные мошенники обманули 14 брянцев за неделю

2026, 02 июня 11:29
Дистанционные мошенники похитили почти три миллиона рублей у 14 брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.   

 

На прошлой неделе дистанционные мошенники обманули 14 жителей Брянской области. Потерпевшие лишились 2 605 000 рублей.

В ряде случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они информировали жертв о якобы подозрительных действиях со счетами и картами. Потерпевшие сами называли мошенникам конфиденциальные данные, в том числе коды из смс-сообщений для подтверждения операций. Некоторые жертвы сами  переводили сбережения с «уязвимого» на «безопасный» банковский счёт.

Все лжебанкиры похитили у трёх жителей Брянской области 986 тысяч рублей.

