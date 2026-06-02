10 брянских подростков получили первые паспорта в День защиты детей

2026, 02 июня 13:31

10 брянских подростков получили первые паспорта в День защиты детей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В Международный день защиты детей во Дворце спорта имени Артема Осипенко в Брянске прошла торжественная церемония вручения первых паспортов гражданина Российской Федерации. Участие в мероприятии приняли заместитель начальника УМВД России по Брянской области Роман Першиков и многократный чемпион мира и Европы Артём Осипенко. Десять брянцев, достигших 14-летнего возраста, получили из их рук первый главный документ, а также издание Конституции Российской Федерации.