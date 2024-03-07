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Фестиваль «Мисс ГТО» прошёл в Брянске

2024, 07 марта 13:31 Общество
Фестиваль «Мисс ГТО» прошёл в Брянске
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В фестивале «Мисс ГТО» в Брянске поучаствовали 90 педагогов. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

В спортивно-оздоровительном комплексе «Брянск» прошёл фестиваль «Мисс ГТО». Спортивное мероприятие посвятили празднику 8 Марта. 

В фестивале участвовали 90 женщин в возрасте от 23 до 59 лет: педагоги школ Володарского района и Брянского энергомашиностроительного техникума, а также тренеры спортшколы «Партизан». 

Они прошли испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Все участницы получили дипломы.

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