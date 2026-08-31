Фестиваль молодёжной культуры «Улица жизни» прошёл в Брянске

2026, 31 августа 11:36

Фестиваль молодёжной культуры «Улица жизни» прошёл в минувшую субботу в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В минувшую субботу, 29 августа, в Брянске состоялся фестиваль молодёжной культуры «Улица жизни». На мероприятии побывали временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук, депутат Государственной Думы от Брянской области Олег Матыцин, первый зампредседателя комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Владимир Плотников, депутат Государственной Думы Николай Щеглов, сенатор Российской Федерации Василий Попадайло, замначальника управления МВД России по Брянской области Алексей Егоров.

«Основная идея фестиваля — вовлечение в созидание, во все позитивное, что даёт нам смысл жизни и возможность противостоять деструктивным привычкам. Брейк-данс, хип-хоп, граффити, скейтбординг, BMX, другие направления уличной культуры — все они надёжный инструмент для самореализации. Сегодня мы можем нашим фестивалем сказать твердое «нет» наркозависимости, терроризму и экстремизму», – подчеркнул на открытии мероприятия Егор Ковальчук.

На фестивале прошли спортивные состязания, творческие мастер-классы, флешмобы и выступления коллективов.