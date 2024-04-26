Фестиваль по синхронному плаванию среди дошкольников прошёл в Брянске

Фестиваль по синхронному плаванию «Золотая рыбка» среди дошкольников прошёл в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

V фестиваль по синхронному плаванию среди воспитанников детских садов «Золотая рыбка» прошёл в областном центре. Для юных спортсменов организаторы устроили праздник. Участников встречали Золотая рыбка, морской царь Нептун и другие сказочные персонажи.

15 команд из детских садов в течение учебного года готовили композиции с основными элементами синхронного плавания. Их они и продемонстрировали на фестивале. Все получили грамоты и сладкие призы.

«Синхронное плавание в детском саду — это эффективный способ развития физических и эстетических способностей дошкольников, вид спорта, который приобщает к здоровому образу жизни, формирует эмоционально-волевую сферу личности, развивает навыки работы в коллективе», — подчеркнула начальник отдела дошкольного образования Брянской городской администрации Ирина Шелкунова.