Фестиваль правильного кино проходит в Брянской области

Фестиваль правильного кино проходит на пяти площадках в Брянской области. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

Международный фестиваль правильного кино стартовал в России. Он проходит во второй раз по инициативе Музея Победы в Москве. Заявки на участие в фестивале подали более 190 учреждений культуры из 61 региона. За полтора месяца пройдёт более 800 кинопоказов. Фестиваль призван приобщить детей к изучению истории нашего Отечества, а также усилить культурно-просветительскую роль кинематографа.

В Брянской области пять площадок фестиваля: в Клинцах, Фокино, Мглине, в Клинцовском и Карачевском районах. На них на безвозмездной основе будут идти шесть кинофильмов. Большинство связаны с периодом Великой отечественной войны, блокадой Ленинграда. Также зрители увидят фильм «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС» и мультик «Тайная комната».

Возрастные ограничения 6+