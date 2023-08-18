Фестиваля рыбной ловли прошел в Брянске

Молодежь компании «КРЕМНИЙ» выловила более четырех килограмм рыбы на фестивале в Брянске. Об этом рассказали в городской администрации.

На базе отдыха «Новые Дарковичи» прошел фестиваль по любительской рыбной ловле среди работающей молодежи Брянска «Без труда не выловишь и рыбку из пруда». В нем приняли участие 19 команд из предприятий города.

Первое место с результатом в 4100 грамма завоевали рыбаки из ПАО «КРЕМНИЙ». На втором месте оказалась команда из «УК «БМЗ»», а на третьем — АО «Брянскпиво».

Маленькие гости фестиваля поучаствовали в мастер-классе по росписи фигурок из гипса.

Организовал фестиваль комитет по делам молодёжи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации.