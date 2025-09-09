Фильтр времени: как Брянск избавляется от водных проблем

Почти три миллиарда рублей потратят на то, чтобы жители областного центра забыли о хлорном привкусе из крана.

Представьте: каждое утро 190 тысяч брянцев открывают кран, а оттуда течет вода, которую обработали на оборудовании 1983 года выпуска. Да-да, том самом году, когда по телевизору крутили «Ну, погоди!», а мобильные телефоны существовали только в фантастических фильмах.

Вся эта история начинается с Десны. Именно из этой реки большинство брянцев получают питьевую воду — после долгого путешествия через фильтры, отстойники и хлораторы Бордовичского водозабора. 90 тысяч кубометров ежедневно проходят этот путь от речного русла до городских кранов. Но «фабрика чистой воды», построенная в начале 80-х, давно просится на пенсию. О ее замене городские власти говорили не первый год, и вот наконец дело сдвинулось с мертвой точки. Марат Хуснуллин, зампред правительства России, дал добро на финансирование.

То есть теперь эта история подходит к концу. Федеральный центр выделил 2,4 миллиарда рублей на полную перезагрузку Бордовичских водоочистных сооружений. Еще полмиллиарда добавит застройщик «Мегаполис-Строй» — логично — новые дома требуют качественной инфраструктуры.

Масштабные работы стартуют в 2026-м и растянутся до 2028 года. За это время полностью поменяют оборудование и внедрят автоматизированные системы контроля. Проект уже прошел госэкспертизу — на его разработку потратили 18 миллионов рублей.

Цифры впечатляют: модернизация затронет водоснабжение 60% населения областного центра. Это жители не только Бежицы и 10-го микрорайона, но и Советского с Фокинским районами.

Остальные 40% брянцев, кстати, и так пьют артезианскую воду из 121 городской скважины. Им повезло больше — подземные источники изначально чище речных.

Любопытный момент: еще в 2023 году реконструкция оценивалась в 800 миллионов рублей. Сейчас ценник вырос почти в четыре раза. Инфляция? Более сложные технологии? Или просто изначально считали «по-быстрому»?

В любом случае, результат должен стоить потраченных денег: современные очистные сооружения, надежное водоснабжение и — главное – чистая вода в каждом брянском доме.

