Предпринимателя брянский суд оштрафовал за мошенничество

2025, 30 декабря 14:36

Предпринимателя брянский суд оштрафовал за мошенничество. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Советского района Брянска рассмотрел уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения. Приговор выслушал директор фирмы.

С июля по декабрь 2023 года руководитель юридического лица предоставил в Центр оказания услуг «Мой бизнес» ложные сведения о выполнении условий договоров о популяризации продукции субъектов малого и среднего предпринимательства. незаконно из бюджета он получил свыше 500 тысяч рублей.

Преступление выявили сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД.

Подсудимый признал себя виновным и возместил причиненный ущерб. Суд оштрафовал его на 600 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.