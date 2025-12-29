Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Легковой автомобиль столкнулся с фурой на трассе в Карачевском районе

2025, 29 декабря 14:37
Легковой автомобиль столкнулся с фурой на трассе в Карачевском районе
Легковой автомобиль столкнулся с фурой на трассе в Карачевском районе в воскресенье вечером. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

Вечером 28 декабря на 102-м км федеральной автомобильной дороги «Орел — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь» в Карачевском районе произошла авария. 31-летний мужчина за рулём автомобиля «ВАЗ-21074 выехал на встречную полосу. Легковушка врезалась в фуру Mercedes-Benz.

Водитель отечественного автомобиля получил травмы. Мужчину доставили в больницу.

В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются полицейские.

