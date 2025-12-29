Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
2025, 29 декабря 09:04
Система ПВО уничтожила 49 БпЛА за ночь
Система ПВО уничтожила 49 БпЛА за ночь. О происшествии в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

 

 

Минувшей ночью Брянская область вновь подверглась массированной атаке БпЛА ВСУ. Военные Министерства обороны РФ обнаружили в небе над регионом 49 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили все цели.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил губернатор Александр Богомаз.

