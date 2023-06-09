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ФОК в Выгоничах планируют открыть к концу июня

2023, 09 июня 12:40 Общество
ФОК в Выгоничах планируют открыть к концу июня
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ФОК в Выгоничах планируют открыть к концу июня. Об этом сообщили в региональном департаменте физической культуры и спорта. 

Заместитель губернатора Брянской области Николай Лучкин проверил ход работ физкультурно-оздоровительного комплекса в посёлке Выгоничи.

«Силами МУП «ЖКХ» ведутся работы по благоустройству территории физкультурно-оздоровительного комплекса, силами ООО «Брянскагропромдорстрой» — работы на открытой спортивной площадке. С момента последнего совещания, 2 июня, на объекте есть видимые изменения», – подчеркнул Николай Лучкин. 

Замгубернатор отметил, что ввести объект в эксплуатацию могут до 30 июня. 

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