ФОК в Выгоничах планируют открыть к концу июня. Об этом сообщили в региональном департаменте физической культуры и спорта.

Заместитель губернатора Брянской области Николай Лучкин проверил ход работ физкультурно-оздоровительного комплекса в посёлке Выгоничи.

«Силами МУП «ЖКХ» ведутся работы по благоустройству территории физкультурно-оздоровительного комплекса, силами ООО «Брянскагропромдорстрой» — работы на открытой спортивной площадке. С момента последнего совещания, 2 июня, на объекте есть видимые изменения», – подчеркнул Николай Лучкин.

Замгубернатор отметил, что ввести объект в эксплуатацию могут до 30 июня.