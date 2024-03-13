В Выгоничах два человека погибли на пожаре

Мужчина и женщина погибли на пожаре в доме в посёлке Выгоничи. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

Ночью 13 марта с спасательное ведомство поступила информация о пожаре в посёлке Выгоничи. На улице Калинина загорелся частный жилой дом.

Прибывшие на вызов три отделения на автоцистернах боролись с огнём почти четыре часа. На пожаре погибли пожилые мужчина и женщина. Причину происшествия установят специалисты.