Фольклорная экспедиция прошла в Новозыбковском районе

2025, 11 сентября 13:37 Общество
Фольклорная экспедиция прошла в Новозыбковском районе в рамках проекта «Познай свой край, свой род, семьи культурный код». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

 

В начале сентября в рамках проекта «Познай свой край, свой род, семьи культурный код» в Новозыбковском округе прошла фольклорная экспедиция. В ней приняли участие студенты Московского государственного института культуры кафедры Народно-певческого исполнительства во главе с доцентом, а также представители фольклорных коллективов региона. Делегация встретилась с носителями традиций: ансамблем «Горлица» в селе  Каташин, коллективом «Карагод» в селе Верещаки и художником по узорному ткачеству Юлией Назаровой. А для жителей сёл участники экспедиции провели концерты-лекции «Живая старина». 

Проект реализуется Центром традиционной культуры и фольклора Иванны Сычевой при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

