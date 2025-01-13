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Фонд «Защитники Отечества» помог брянскому ветерану СВО получить выплаты

2025, 13 января 09:46 Общество
Фонд «Защитники Отечества» помог брянскому ветерану СВО получить выплаты
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Фонд «Защитники Отечества» помог брянскому ветерану СВО получить выплаты по инвалидности. Об этом рассказали в региональном департаменте социальной политики и занятости населения. 

 

Социальные координаторы фонда «Защитники Отечества» регулярно помогают  участникам СВО и их семьям. Так, участник спецоперации Олег Белявцев получил тяжёлое ранение. В январе прошлого года его уволили со службы по состоянию здоровья. 

Фонд помог ветерану оформить инвалидность, пройти диспансеризацию и собрать документы для адаптации жилища. Кроме того, координаторы обратились в воинскую часть и госпитали для получения справок, необходимых для получения страховых выплат по инвалидности и увольнению.  В преддверии Нового года ветеран получил положенные ему деньги.

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