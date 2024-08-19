Фотовыставка прошла в парке Брянске в День географа

Фотовыставка «Россия — самая красивая страна!» прошла в парке Брянске в День географа. Об этом сообщили в горадминистрации.

В День географа в Центральном парке культуры и отдыха Брянска открыли передвижную фотовыставку «Россия — самая красивая страна!». Экспозицию подготовили члены Российского географического общества. Они же рассказали гостям экспозиции о своей работе и о том, как вступить в их ряды.

На сцене парка выступили творческие коллективы. А у летней эстрады гости мероприятия познакомились с туристическими военно-патриотическими маршрутами, узнали о профессиональном геодезическом оборудование, собрали из пазлов карту России и поучаствовали в конкурсах.