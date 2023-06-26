Футбольный фестиваль для девочек прошёл в Брянске

Футбольный фестиваль для девочек прошёл на стадионе «Динамо» в Брянске. Об этом рассказали в региональном департаменте спорта.

Футбольная Академия «Динамо-Брянск» организовали в Брянске фестиваль футбола для девочек «Мы в Игре. Лето». Мероприятие поддержал Российский Футбольный Союз.

В фестивале на стадионе «Динамо» участвовали действующие воспитанницы футбольных школ и начинающие спортсменки. Девочки в составе команд выполняли базовые упражнения. Каждая из юных участниц получила памятную медаль от Российского Футбольного Союза.

Звёздными гостями фестиваля стали лидеры клуба «Динамо-Брянск» Данил Луппа и Дмитрий Пикатов.