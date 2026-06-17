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Футбольный клуб «Динамо-Брянск» отреагировал на трагедию в Почепском районе

2026, 17 июня 13:44
Футбольный клуб «Динамо-Брянск» отреагировал на трагедию в Почепском районе
Источник фото

Футбольный клуб «Динамо-Брянск» отреагировал на трагедию в Почепском районе в своих соцсетях. 

 

17 июня беспилотники ВСУ  в Почепском районе атаковали автобус, перевозивший детскую футбольную команду из Гомеля в Геленджик на автобусе. Один человек погиб и шесть получили ранения. 

 «Утверждения о том, что спорт вне политики, остаются враньём», – подчеркнули в соцсетях футбольного клуба «Динамо-Брянск».

Спорстмены и тренерский состав выразили сострадание и соболезнования пострадавшим и близким. ФК предложил семьям пострадавших на период лечения и восстановления разместиться в гостинице на учебно-тренировочной базе.

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