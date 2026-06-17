Футбольный клуб «Динамо-Брянск» отреагировал на трагедию в Почепском районе

2026, 17 июня 13:44

Футбольный клуб «Динамо-Брянск» отреагировал на трагедию в Почепском районе в своих соцсетях.

17 июня беспилотники ВСУ в Почепском районе атаковали автобус, перевозивший детскую футбольную команду из Гомеля в Геленджик на автобусе. Один человек погиб и шесть получили ранения.

«Утверждения о том, что спорт вне политики, остаются враньём», – подчеркнули в соцсетях футбольного клуба «Динамо-Брянск».

Спорстмены и тренерский состав выразили сострадание и соболезнования пострадавшим и близким. ФК предложил семьям пострадавших на период лечения и восстановления разместиться в гостинице на учебно-тренировочной базе.