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ВСУ атаковали автобус с детьми в Брянской области

2026, 17 июня 13:00
ВСУ атаковали автобус с детьми в Брянской области
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ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук. 

 

17 июня беспилотники самолётного типа ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Гомеля Республики Беларусь. Ребята ехали через Почепский район в Брянской области на отдых в Геленджик.

При ударе погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранения получили шесть человек, в том числе четверо детей. Пострадавших госпитализировали. 

«Остальные пассажиры в ближайшее время будут возвращены домой», – уточнил врио губернатора Егор Ковальчук.

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