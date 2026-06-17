ВСУ атаковали автобус с детьми в Брянской области

2026, 17 июня 13:00

ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.

17 июня беспилотники самолётного типа ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Гомеля Республики Беларусь. Ребята ехали через Почепский район в Брянской области на отдых в Геленджик.

При ударе погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранения получили шесть человек, в том числе четверо детей. Пострадавших госпитализировали.

«Остальные пассажиры в ближайшее время будут возвращены домой», – уточнил врио губернатора Егор Ковальчук.