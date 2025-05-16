Гидравлические испытания проходят на новом водопроводе в Брянске
Гидравлические испытания проходят на новом водопроводе в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.
В Фокинском районе Брянска заканчивается строительство нового водопровода. В настоящее время подрядчик «Молоток» на улице Белорусской бетонируют камеры для запорной арматуры. К ним уже подвели трубы. А под железной дорогой протянут двухтрубный водопровод. Специалисты проводят гидравлические испытания и переподключают новый трубопроводу к существующему.
11 тысяч кубометров воды через новый водопровод будут поступать в квартиры жителей Фокинского района. На модернизацию город получил более 246 млн рублей по программе федерального Фонда развития территорий.
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