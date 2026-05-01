Гимназия №1 города Брянска стала лидером года в образовании

2026, 01 мая 10:29

Гимназия №1 города Брянска стала лидером года в образовании. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте.

В середине апреля в Санкт-Петербурге прошёл VIII всероссийский педагогический съезд «Моя страна». Там собрались ведущие специалисты отечественного образования.

На съезде подвели итоги всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организаций страны — 2026». Жюри выбрали учреждения, демонстрирующие передовой педагогический опыт и высокие результаты в обучении.

В число лауреатов вошла Гимназия №1 города Брянска. Учреждения образования отличилось в номинации «Лидер года в образовании — 2026».